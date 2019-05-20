Banu Alkan Burcu Esmersoy'a ateş püskürdü! Olay yaratacak sözler

Banu Alkan, Burcu Esmersoy'a olay çıkaracak sözler söyledi. Alkan, "Herkes haddini bilecek, bizim gibi isimlerle bir arada olsun, yıldızın orada parladı. Üstün olmak otorite olmak istiyordu. Bana üstünlük tasladı ve ben de ona 'Sen kimsin' dedim.