Banu Alkan Burcu Esmersoy'a ateş püskürdü! Olay yaratacak sözler
Banu Alkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve çarpıcı iddialarda bulundu. Burcu Esmersoy ile program yaptığı zamanları da anlatan Alkan, Esmersoy'a ateş püskürdü.
Yeşilçam'ın efsane ismi Banu Alkan, Müge ve Gülşen'in sunduğu canlı yayın programına katıldı. Alakn, kendi hayatından Burcu Esmersoy'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Banu Alkan, kısa bir süre içerisinde yeni bir şarkı çıkaracağını da duyurdu.
Canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Alkan, sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un yaptığı ve Bülent Ersoy ile Safiye Soyman'ın da içinde bulunduğu projesiyle ilgili olarak şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Program çekimleri için gittiği Hindistan'da geçirdiği hastalıklardan bahseden Alkan, o dönem sorun yaşadığı Burcu Esmersoy'a şu sözlerle ateş püskürdü:
Banu Alkan, Burcu Esmersoy'a olay çıkaracak sözler söyledi. Alkan, "Herkes haddini bilecek, bizim gibi isimlerle bir arada olsun, yıldızın orada parladı. Üstün olmak otorite olmak istiyordu. Bana üstünlük tasladı ve ben de ona 'Sen kimsin' dedim.