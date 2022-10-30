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Banu Alkan bomba haberi duyurdu: Evleniyor! Aradaki yaş farkı olay oldu

Banu Alkan bomba haberi duyurdu: Evleniyor! Aradaki yaş farkı olay oldu

Afrodit lakabı ile tanınan Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Banu Alkan, nişanlısı Kemal Yıldız ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. İkilinin arasındaki yaş farkı ise duyanları bir hayli şaşırtıyor.

Banu Alkan bomba haberi duyurdu: Evleniyor! Aradaki yaş farkı olay oldu

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan nişanlısı Kemal Yıldız'la ilkbaharda evlenme kararı aldı. Aralarındaki yaş farkına rağmen aşklarını gizlemeyen ikili, kameralar karşısında da samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

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Banu Alkan bomba haberi duyurdu: Evleniyor! Aradaki yaş farkı olay oldu

Kameralar karşısında Kemal Yıldız'ı öpmeye doyamayan Afrodit Banu Alkan bombaları peş peşe sıraladı.

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Banu Alkan bomba haberi duyurdu: Evleniyor! Aradaki yaş farkı olay oldu

Reklam, birkaç güne son bulur, yan yana gelmez denilen ikili Banu Alkan ile Kemal Yıldız ilk kez birlikte röportaj verdi. 

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Banu Alkan bomba haberi duyurdu: Evleniyor! Aradaki yaş farkı olay oldu

"Kralım geldi ve yan yanayız..." şeklinde konuşan Banu Alkan, ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu

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