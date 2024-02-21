Bankaların promosyon yarışı kızıştı! Maaştan fazla veren var! Yeni promosyon oranları

ÖZEL VE KAMU BANKALARI ARAYI AÇTI

Devlet bankaları 7500-10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 Lira, 10.000 L üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 Lira tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. 2023 yılında 12.000 liraya kadar yükselen emekli promosyon ödemesi kampanyaları yeni yılla birlikte 15.000 liraya dayandı. Kamu ve özel bankalar arasındaki fark 10.500 liraya yükseldi. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da maaş promosyonundan yararlanabiliyorlar