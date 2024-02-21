Bankaların promosyon yarışı kızıştı! Maaştan fazla veren var! Yeni promosyon oranları
Emekli maaş promosyonları emeklilere yapılan maaş zammının ardından güncellendi. Kamu ve devlet bankası arasındaki makas da epey açıldı. Rakam 15 bin TL’ye çıktı. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti Bankası, ING güncel promosyon rakamları…
Emekli maaşlarına gelen yüzde 49,25’lik zam ve en düşük aylığın 10.000 TL’ye yükseltilmesi ile yeni dönemde emekli promosyon sınırları da değişti. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. 3 yılı dolan emekliler yeni promosyon alma hakkına sahip oluyorlar. Bu noktada mevcut Bankayla görüşüp yeni rakam üzerinden promosyon alınabiliyor.
Emekliler süre dolmadan da banka değiştirebiliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonu iade edip ayrılabilir, cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimler banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
ÖZEL VE KAMU BANKALARI ARAYI AÇTI
Devlet bankaları 7500-10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 Lira, 10.000 L üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 Lira tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. 2023 yılında 12.000 liraya kadar yükselen emekli promosyon ödemesi kampanyaları yeni yılla birlikte 15.000 liraya dayandı. Kamu ve özel bankalar arasındaki fark 10.500 liraya yükseldi. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da maaş promosyonundan yararlanabiliyorlar
YAPI KREDİ
3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.