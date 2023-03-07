Bankaların EYT kredisi ve promosyon detayları bomba! 8 bin 500 lira veren var
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Banka promosyonları için kampanyalar üzerinde çalışmalar başladı. EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde...
Kamu ve özel bankalar, emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1,78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.
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Emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise yaklaşık 8 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
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Garanti Bankası SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi.
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