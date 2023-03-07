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Bankaların EYT kredisi ve promosyon detayları bomba! 8 bin 500 lira veren var

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Bankaların EYT kredisi ve promosyon detayları bomba! 8 bin 500 lira veren var

Banka promosyonları için kampanyalar üzerinde çalışmalar başladı. EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde...

Bankaların EYT kredisi ve promosyon detayları bomba! 8 bin 500 lira veren var

Kamu ve özel bankalar, emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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Bankaların EYT kredisi ve promosyon detayları bomba! 8 bin 500 lira veren var

Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1,78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. 

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Bankaların EYT kredisi ve promosyon detayları bomba! 8 bin 500 lira veren var

Emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise yaklaşık 8 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

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Bankaların EYT kredisi ve promosyon detayları bomba! 8 bin 500 lira veren var

Garanti Bankası SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi. 

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