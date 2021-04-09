Bankaların çalışma saatleri değişti hangi banka kaçta açıp kaçta kapatıyor?
55 binlere ulaşan koronavirüs vakaları sonrası ülkemizde yeni tedbirler bir bir devreye girmeye başladı. Onlardan bir tanesi de banka çalışma saatleri oldu. Bankalar çalışma saatlerinde değişikliği gitti. İşte banka banka yeni çalışma saatleri...
COVİD-19 salgını en şiddetli yüzünü yeniden göstermeye başladı. Hal böyle olunca yeni yeni önlem kararları alınmaya başladı. Bu kapsamda bankalar ülke genelinde yeni bir tedbir alındı. Şu ana kadar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İşte bankaların yeni çalışma saatleri...
İŞ BANKASI
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.