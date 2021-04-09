Bankaların çalışma saatleri değişti hangi banka kaçta açıp kaçta kapatıyor?

COVİD-19 salgını en şiddetli yüzünü yeniden göstermeye başladı. Hal böyle olunca yeni yeni önlem kararları alınmaya başladı. Bu kapsamda bankalar ülke genelinde yeni bir tedbir alındı. Şu ana kadar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İşte bankaların yeni çalışma saatleri...