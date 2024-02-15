Bankalar yarışa girdi, faizsiz kredi fırsatı! Hangi bankada kredi kampanyası var?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önümüzdeki dönemde kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapması beklenirken, kısıtlama getirecek bu düzenleme öncesinde pazar payını artırmak isteyen bankalar özellikle yeni müşteri kazanmak için taksitli ve faizsiz kredi kampanyalarına hız verdi.