Bankalar yarışa girdi, faizsiz kredi fırsatı! Hangi bankada kredi kampanyası var?
Bankalar, vatandaşlara faizsiz nakit avans ve kredi vermek için kesenin ağzını açtı. İki ürünü birden kullanarak 30 bin lira alanlar 6 ay boyunca ayda 5 bin lira ödüyor.
Para politikasındaki normalleşmenin ardından faizlerde yaşanan yükseliş ve Merkez Bankası'nın attığı adımlarla likidite sıkıntısı yaşamayan bankalar, rekabette çıtayı yükseltmeye devam ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre müşteri kapma yarışı içerisine giren bankalar, vatandaşlara faizsiz nakit avans ve kredi vermek için kesenin ağzını açtı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önümüzdeki dönemde kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapması beklenirken, kısıtlama getirecek bu düzenleme öncesinde pazar payını artırmak isteyen bankalar özellikle yeni müşteri kazanmak için taksitli ve faizsiz kredi kampanyalarına hız verdi.
Bankaların bu hamlesi, enflasyonun etkisiyle kredi faizlerinin aylık bazda neredeyse yüzde 5'e dayandığı böyle bir ortamda, tüketicilerin bazı ihtiyaçlarını sıfır faizli kredi ile karşılamasına olanak sağlıyor.