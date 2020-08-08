Bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi! Merkez Bankası ve BDDK anlaştı
Merkez Bankası ve BDDK'nın bankalarla gerçekleştirdiği ekonomide normalleşme ve değerlendirme toplantısı sonrası bankalar mevduat faizlerini artırdı.
Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ekonomide normalleşme ve değerlendirme toplantısında dün akşam bazı banka genel müdürleriyle bir araya geldi.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) toplantı sonrası yaptığı açıklamada, büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetlerin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların işbirliği mesajı verdiği belirtildi.
TCMB Başkanı Murat Uysal'ın likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulunduğu belirtildi. Yapılan görüşmeler ve işbirliği mesajlarının ardından bugün bankaların faiz oranlarını güncellediği görüldü.
10 gün öncesine kadar bankaların ortalama TL mevduat faizleri yüzde 8.50, dolar mevduat faizleri yüzde 0.75 - 1 arasındaydı.