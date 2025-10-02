BIST 11.111
Ekim ayı ile güncellendi bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 30 bin lira ödeme yapılacak

Ekim ayının gelmesi ile birlikte bazı bankalar promosyon tutarlarını artırırken, bazıları mevcut rakamları korudu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını taşıyarak 30 bin TL’ye varan promosyon fırsatına ulaşabiliyor. En fazla promosyonu hangi banka veriyor? İşte son liste...

Emekli maaşını yeni bir bankaya taşıyan ya da mevcut bankasındaki anlaşması sona eren emekliler, daha yüksek promosyon alma imkânına sahip oldu. Bankaların promosyon miktarları emeklilerin maaş tutarına göre değişiyor. İşte öne çıkan bazı bankaların güncel promosyon rakamları:

Vakıfbank: 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon

Halkbank: 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödüller

Türkiye Finans: 29.500 TL’ye varan promosyon ve bonus fırsatları

ING: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, ek ödemelerle 28.000 TL’ye ulaşabiliyor

