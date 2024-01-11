Bankalar emekli promosyonu için düğmeye bastı! 20 bine kadar yükseldi
SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zam talepleri gündemdeyken bankaların promosyon yarışı da başladı. Ocak ayındaki zamdan sonra promosyon tutarlarının 20 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Peki emekliler hangi durumlarda maaş hesabını başka bankaya taşıyabilir? Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirmek mümkün mü?
TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu.
Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam çalışmaları sürerken bankalar da promosyon hareketliliği başladı. Zamların kesinleşmesinin ardından artması beklenen promosyonlar şimdiden 13 bin TL'ye dayandı. Promosyonların 20 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Emekliler hangi durumlarda promosyon alabilir, taahhüdü bitmeden başka bankaya nasıl geçebilir?
Yalnız SSK ve Bağkur emeklileri değil bankalar da promosyon güncellemesi için maaş zammına odaklanmış durumda. Emekliye yapılacak ocak zammından sonra daha da artması beklenen promosyonlar şimdiden 13 bin TL'yi buldu.
Bankalardan promosyon atağı
SSK ve Bağkur emeklisi ile birlikte bankalar da zam oranını bekliyor. ATV muhabiri, "En düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkacak olması bankaların da iştahını kabarttı. Sistemine daha fazla emekli çekmek isteyen bankalar şimdiden promosyon yarışı için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor" dedi.