Bankalar el koyduğu konutları satışa çıkardı! İstanbul'da 78 bin liraya daire var

Bilindiği üzere bankalar yükümlülüklerini yerine getiremeyen müşterilerinin konutlarını satışa çıkarıyor. Kredi ya da ipotek nedeniyle bankalar varlıklarına kattıkları konutları çok ucuza satıyor. Bankaların sattığı konutlar kredi avantajıyla da alınabiliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre İstanbul'da 78 bin liradan 23 milyon liraya kadar satılık konut bulunuyor. Hemen her bütçeye uygun konutları alarak kira öder gibi ev sahibi olunuyor.