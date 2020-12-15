Bankalar el koyduğu konutları satışa çıkardı! İstanbul'da 78 bin liraya daire var
Bankadan aldığı kredi ile konut alıp sonradan borcunu ödeyemeyen vatandaşların konutları, bankalar tarafından yeniden satışa çıkarılıyor. Rayiç bedelin altında satışa çıkarılan konutlar her bütçeye uygun... Üstelik bu konutları krediyle de almak mümkün.. İşte çok sayıda bu şekilde satışa çıkan konutlar ve fiyatları...
Bilindiği üzere bankalar yükümlülüklerini yerine getiremeyen müşterilerinin konutlarını satışa çıkarıyor. Kredi ya da ipotek nedeniyle bankalar varlıklarına kattıkları konutları çok ucuza satıyor. Bankaların sattığı konutlar kredi avantajıyla da alınabiliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre İstanbul'da 78 bin liradan 23 milyon liraya kadar satılık konut bulunuyor. Hemen her bütçeye uygun konutları alarak kira öder gibi ev sahibi olunuyor.
Esenyurt
1+1, 60 metrekare
78 bin lira
Eyüpsultan
2+1, 56 metrekare
130 bin lira
Küçükçekmece
1+1, 56 metrekare
145 bin lira