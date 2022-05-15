Bankadan kredi çekip güzelleşmeye gitti vücudu haritaya döndü! Kasap gibi kesip biçti

Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç’a, doktoru ‘hediyem olsun’ diyerek koltuk altı toparlama da yaptı. İddiaya göre doktorun tedavisini yarım bırakmasının ardından Kılıç’ın, karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı, kulak arkasında yaralar oluştu, koltuk altında ise haritayı andıran bir görüntü oluştu.