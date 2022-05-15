Bankadan kredi çekip güzelleşmeye gitti vücudu haritaya döndü! Kasap gibi kesip biçti
ANTALYA'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası vücudunun çeşitli yerlerinin zarar gördüğünü iddia eden Çilem Kılıç, "Sadece moralim düzelsin diye birkaç güzel dokunuş istedim. Güzelleşmek için gittim ama sağlığımdan oldum. Vücudumun her yeri haritaya döndü. Vücudumu mahvetti, bu doktordan sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.
Antalya’da yaşayan Çilem Kılıç, kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile estetik operasyonu olmaya karar verdi. Estetik cerrah R.Ö. ile iletişime geçen Kılıç, çektiği kredi sonrası 75 bin TL’ye operasyon için anlaştı.
Geçtiğimiz 10 Şubat’ta özel bir hastanede estetik operasyona giren Kılıç, bir gün sonra taburcu edildi. İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaşmış olduğu ameliyatların bir kısmının yapılmadığını görünce ödemesinin geri verilmesini istedi. 40 bin TL’sinin geri ödenmesinin ardından iddiaya göre doktoru Kılıç’ın tedavisini yarım bıraktı ve telefonlarına cevap vermemeye başladı.
Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç’a, doktoru ‘hediyem olsun’ diyerek koltuk altı toparlama da yaptı. İddiaya göre doktorun tedavisini yarım bırakmasının ardından Kılıç’ın, karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı, kulak arkasında yaralar oluştu, koltuk altında ise haritayı andıran bir görüntü oluştu.
Karın bölgesinde de derin kanal oluşan Çilem Kılıç, iki büklüm şekilde evinde güçlükle yürüyebiliyor. Hem sağlığından hem parasından olan Kılıç, doktor hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. CİMER ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi yazdı. Kılıç’ın yeniden sağlığına kavuşabilmesi için aralık ayında bir dizi operasyon geçirmesi gerekiyor.