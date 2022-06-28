Bankada parası olanlara müjde! Mevduatta stopaj indirimi yıl sonuna kadar uzatıldı

Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.