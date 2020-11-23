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Bankada parası olanlar dikkat! Fark 463 liraya çıktı işte en yüksek faiz oranları

Bankalar mevduat faizi oranlarını yükseltti. Tasarruflarını Türk Lirası’nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 100 bin liralık mevduatta bankalar arasındaki faiz farkı 463 liraya kadar yükselebiliyor.

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50’ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor.

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Bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.

İşte bankaların mevduat faizi oranları...

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CepteTEB

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.50

32 günlük net getiri: 1299

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Fibabanka

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net getiri: 1256

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