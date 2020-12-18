Bankada parası olanlar dikkat ayda 1425 lira kazanç! İşte en yüksek faizi veren bankalar
Merkez Bankası’nın faizleri artırmasıyla birlikte bankalar da mevduat faizlerinde yükseliş gerçekleştirdi. Bazı bankalar yüzde 17’ye varan faiz vermeye başladı.
Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına kararlılıkla devam ediyor. Politika faizini artıran Merkez Bankası’nı mevduat bankaları da takip etti. Yüzde 17’ye varan oranda faiz vermeye başlayan bankalar var. Merkez Bankası’nın 24 Aralık 2020’de açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde bankalar da mevduatlarını artırmaya çalışıyor.
Genel olarak Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında bir hafta için mevduat faizlerinde değişiklik yapan bankalara dikkat edilmesi gerekiyor. Vadeli mevduata parasını yatıranlar vade tarihlerini Merkez Bankası’nın politika faizini açıklama tarihine göre ayarlayanlar kazançlarını artırıyor.
Hoşgeldin faizine dikkat: Bazı bankalar ilk ay yüksek faiz verip geri kalan aylarda faizi düşürüyor. Hoş geldin Faizi olarak bilinen uygulama neticesinde birçok kişi ikinci aydan itibaren düşük faize yönlendirildiği için zarar edebiliyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantajınıza olacaktır.
İŞTE EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR (32 gün vadeli)
İş Bankası
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 10.10
Net getiri: 844 lira