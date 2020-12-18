Bankada parası olanlar dikkat ayda 1425 lira kazanç! İşte en yüksek faizi veren bankalar

Hoşgeldin faizine dikkat: Bazı bankalar ilk ay yüksek faiz verip geri kalan aylarda faizi düşürüyor. Hoş geldin Faizi olarak bilinen uygulama neticesinde birçok kişi ikinci aydan itibaren düşük faize yönlendirildiği için zarar edebiliyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantajınıza olacaktır.



İŞTE EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR (32 gün vadeli)