Bankacılığı bıraktı bu işe başladı! Elazığ'da eşiyle birlikte üretiyor dünyaya gönderiyor

3 milyon lira yatırım: Çift, 2018 yılında 'TKDK IPARD II Projesi' dönemi kapsamında 1 milyon 730 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 3 milyon TL'lik yatırım ile Keban Baraj Gölü üzerinde alabalık üretim tesisi kurdu.