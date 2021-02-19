Bankacılığı bıraktı bu işe başladı! Elazığ'da eşiyle birlikte üretiyor dünyaya gönderiyor
ELAZIĞ'da Kürşat-Tuğçe Kılıç çifti, kendi işlerini kurdu. İkili, Keban Baraj Gölü'nde 3 yılda 350 ton balık üretimi yaptı. 2 çocuk sahibi Kılıç çifti, şimdi dünyaya ihracat yapıyor.
Kürşat Kılıç, üniversiteden mezun olduktan sonra 2014 yılında bankada çalışmaya başladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na proje yapan firmada çalışan eşi Tuğçe Kılıç'la ticarete atılmaya karar veren Kılıç, bankadaki işinden ayrıldı.
3 milyon lira yatırım: Çift, 2018 yılında 'TKDK IPARD II Projesi' dönemi kapsamında 1 milyon 730 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 3 milyon TL'lik yatırım ile Keban Baraj Gölü üzerinde alabalık üretim tesisi kurdu.
Dünyaya gönderiyor: Tuğçe ve Kürşat Kılıç, yılda 200 ton üretimini yaptıkları alabalıkları firmalar aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç etmeye başladı. 4 kişiyi istihdam eden çiftin hedefi, üretimi 400 tona çıkararak, işlerini büyütmek.
Kürşat Kılıç, eşinin teşvikiyle bu işe girmeye karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: Projeleri eşim yazdı. Bunun neticesinde 2017'de başlayan süreç projelendirme, yapım aşaması ve üretim safhası, bu yıl itibarıyla devam ediyor.