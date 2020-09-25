Bankacılığı bıraktı Adana'da kendi işini kurdu! Şimdi milyonlara oynuyor
ADANA'da kendisine ait klasik araçları tamir ettiremeyince bankacılığı bırakan adam şimdi milyonlara oynuyor.
Kentte uzun yıllar özel bir bankada çalışan Çağlar Postallı, klasik otomobillere merak sardı. Satın aldığı otomobilleri, tamir ettirmek için sanayi sitelerinde uzun süre usta arayan Postallı, yapılan bazı tamiratlardan da memnun kalmadı.
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Postallı, bunun üzerine çalıştığı bankadan istifa ederek Seyhan İlçesi’ndeki sanayide bir tamir atölyesi kurdu.
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Dünyaya açıldı: Restore ettiği otomobillerinin çok beğenilmesinin ardından, Postallı'ya arkadaşları da kendi arabalarını getirdi. Sosyal medya hesabı açmasının ardından atölyesine yurt dışından da otomobil geldiğini anlatan Postallı, "Şu anda atölyemizde 30'a yakın klasik otomobil var.
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Bunların büyük bir kısmı yurtdışından geliyor. İngiltere, Fransa, Danimarka, Polonya, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen klasik araçları aslına uygun restore edip sahiplerine teslim ettik" dedi.
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