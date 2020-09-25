Bankacılığı bıraktı Adana'da kendi işini kurdu! Şimdi milyonlara oynuyor

Dünyaya açıldı: Restore ettiği otomobillerinin çok beğenilmesinin ardından, Postallı'ya arkadaşları da kendi arabalarını getirdi. Sosyal medya hesabı açmasının ardından atölyesine yurt dışından da otomobil geldiğini anlatan Postallı, "Şu anda atölyemizde 30'a yakın klasik otomobil var.