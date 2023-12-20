Bankacılara hizmet veriyor! Eskort kız haftada 1 milyon TL kazanıyor!

"Müşterilerimin büyük çoğunluğu benim şimdiye kadar tanıştıkları en ilginç kadın olduğumu söylüyor. Eşsiz beceriler, ilgi alanları ve yaşam deneyimlerinin bir bileşimine sahibim" diyen Lee aynı zamanda daha önce Wall Street'te çalışan eski bir muhasebeci.