Bankacılara hizmet veriyor! Eskort kız haftada 1 milyon TL kazanıyor!
ABD medyası bu kızı konuşuyor. ABD'de zenginlerle çalışan bir eskortun kazandığı para dudak uçuklattı. Ağırlıklı olarak Wall Street bankacılarına hizmet veren Mia Lee isimli eskort haftada 34 bin dolar yaklaşık 1 milyon lira kazandığını açıkladı.
Zenginlerin eskortunun kazandığı para ABD medyasının çenesini yoruyor. ABD'de "profesyonel bir kız arkadaş" arayan zengin erkeklere striptizci ve eskort olarak hizmet veren bir eskortun bir haftada 34 bin dolar kazandığı bildirildi.
Businnes Insider ve New York Post'un haberlerine göre, 35 yaşındaki Mia Lee, Manhattan'ın seçkin striptiz kulüplerinden birindeki özel dans seanslarının yanı sıra lüks kaçamaklar için aldığı yüksek ücretler sayesinde ciddi bir gelir elde ettiğini söyledi.
"Müşterilerimin büyük çoğunluğu benim şimdiye kadar tanıştıkları en ilginç kadın olduğumu söylüyor. Eşsiz beceriler, ilgi alanları ve yaşam deneyimlerinin bir bileşimine sahibim" diyen Lee aynı zamanda daha önce Wall Street'te çalışan eski bir muhasebeci.
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Kendini psikopat olarak tanımlayan Lee, karma dövüş sanatlarının yanı sıra lüks arabalar, pahalı likörler ve ithal purolar gibi lüks eşyalara düşkün.