Banka promosyonu ile ilgili bomba detay! Bilen çok az elindeki geri alınabilir
Bankaların promosyon yarışı sürerken milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok bir detay ortaya çıktı. Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Güllü, promosyon sözleşmelerine dikkat çekti.
'Banka promosyonunda iade istenebilir mi? sorusu araştırılıyor. Emekli maaşlarını taşıyacak olan vatandaşlara kritik bir uyarı yapıldı. Kamu ve özel bankaların güncellemeye gittiği promosyon teklifleri, emekli vatandaşları kendileri için en cazip teklifleri sunan kuruma yönlendirdi.
Promosyon aldığınız banka ödenen promosyon ücretinin iadesini talep edebilir. Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Av. İbrahim Güllü yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Promosyonları alırken tüketicilerimizin imzalamış oldukları sözleşmeleri mutlaka iyi incelemeleri gerekli.
-Acaba promosyon verirken banka diğer bankacılık işlemleri ile ilgili olarak mevduat sahibine, mudisine, promosyon alan tüketiciye ekstra maliyetler çıkarıyor mu. Bunların çok iyi incelenmesi önemli.