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Banka promosyonu ile ilgili bomba detay! Bilen çok az elindeki geri alınabilir

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Banka promosyonu ile ilgili bomba detay! Bilen çok az elindeki geri alınabilir

Bankaların promosyon yarışı sürerken milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok bir detay ortaya çıktı. Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Güllü, promosyon sözleşmelerine dikkat çekti.

Banka promosyonu ile ilgili bomba detay! Bilen çok az elindeki geri alınabilir

'Banka promosyonunda iade istenebilir mi? sorusu araştırılıyor. Emekli maaşlarını taşıyacak olan vatandaşlara kritik bir uyarı yapıldı. Kamu ve özel bankaların güncellemeye gittiği promosyon teklifleri, emekli vatandaşları kendileri için en cazip teklifleri sunan kuruma yönlendirdi.

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Banka promosyonu ile ilgili bomba detay! Bilen çok az elindeki geri alınabilir

Promosyon aldığınız banka ödenen promosyon ücretinin iadesini talep edebilir. Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Av. İbrahim Güllü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Banka promosyonu ile ilgili bomba detay! Bilen çok az elindeki geri alınabilir

-Promosyonları alırken tüketicilerimizin imzalamış oldukları sözleşmeleri mutlaka iyi incelemeleri gerekli.

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Banka promosyonu ile ilgili bomba detay! Bilen çok az elindeki geri alınabilir

-Acaba promosyon verirken banka diğer bankacılık işlemleri ile ilgili olarak mevduat sahibine, mudisine, promosyon alan tüketiciye ekstra maliyetler çıkarıyor mu. Bunların çok iyi incelenmesi önemli.

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