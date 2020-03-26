Banka kuyruğu! İçeride mesafe dışarıda temas

Fakat yapılan o kadar uyarılara rağmen vatandaşlar sıralarını kaybetmemek için bildiğini okumaktan başka çaresi kalmıyor. Yapılan yeni düzenlemelerle bankalar 12.00'de itibaren hizmet veriyor durum böyle olunca kalabalık bir ortam oluşuyor. İçeridekiler kendilerini güvenceye alırken dışarıdakiler ise risk altında. Saatlerce bekleyen vatandaşlar aynı riski evlerine taşıyor.