Banka banka yeni mesai saatleri.. Bankaların çalışma saatleri yeniden değişti!
Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri kısaltılanan bankaların vaka sayısının azalması ile birlikte mesai saatleri yeniden değişti. İşte banka banka yeni mesai saatleri...
Akbank son olarak yaptığı açıklamayla 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
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Albaraka Türk şubeleri 09.30-17.00 arasında hizmet veriyor.
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Denizbank da yaptığı açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verileceğini duyurdu.
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Fibabanka'nın çalışma saatleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.00.
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