Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Bandırma’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü - Sayfa 1

Olay, sabah saatlerinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı.

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Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü - Sayfa 2

Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

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Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü - Sayfa 3

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü - Sayfa 4

İşte olay yerinden gelen diğer kareler...

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