Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Anadolu Ajansı
Bandırma’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında otomobil ile çarpıştı.
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Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.
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Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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İşte olay yerinden gelen diğer kareler...
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