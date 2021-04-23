'Bana karşı koymadı' demişti! Kan donduran gerçeği Cennet Tuba Tokbaş’ın tırnakları ele verdi
DENİZLİ'de geçen yıl kasım ayında öldürülen 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş cinayetinde kan donduran gerçek ortaya çıktı.
Denizli'nin Yunusemre Mahallesindeki bir apart dairede 10 Kasım'da meydana gelen olayda Cennet Tuba Tokbaş, iki aydır görüştüğü erkek arkadaşı Eray Hakver tarafından kıskançlık yüzünden boğularak öldürülmüştü.
Recep Eray Hakver, annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi.
Annenin polisi araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Cennet Tuba Tokbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, iki aydır görüştüğü erkek arkadaşı 24 yaşındaki Eray Hakver tarafından öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.