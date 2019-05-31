Bambaşka biri olmuştu! Helin Avşar estetik iddialarına cevap verdi

Bambaşka biri olmuştu! Helin Avşar estetik iddialarına cevap verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Helin Avşar, estetik iddialarına açıklık getirdi.

Bambaşka biri olmuştu! Helin Avşar estetik iddialarına cevap verdi - Sayfa 1

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle herkesi şaşırtmıştı. Bir dönem estetik yaptırdığı iddialarıyla magazin gündemini meşgul eden Helin Avşar, dün Bebek'te görüntülendi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşkına çeviren Avşar, paparazzilerin ''Estetik mi yaptırdınız?'' sorusuna yanıt verdi.

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Bambaşka biri olmuştu! Helin Avşar estetik iddialarına cevap verdi - Sayfa 2

Avşar, estetik iddiaları için, ''Yaptırmadım, saçımın rengini değiştirdim sadece. Allah aşkına hiç estetik veya herhangi bir operasyon geçirmişe benziyor muyum?" dedi. 

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Bambaşka biri olmuştu! Helin Avşar estetik iddialarına cevap verdi - Sayfa 3

Paylaştığı fotoğraflarda photoshop veya estetik bir operasyon olmadığını ifade eden Avşar, "Estetiğe de karşı değilim. İhtiyaç duyarsam tabii ki de yaptırırım" dedi.

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Bambaşka biri olmuştu! Helin Avşar estetik iddialarına cevap verdi - Sayfa 4

Helin Avşar'ın takipçilerinin bir kısmı "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunda bulunurken bir kısmı sonuçtan memnundu. 

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