BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79

Bambaşka biri olmuş! Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı

|
Bambaşka biri olmuş! Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın yaklaşık 20 yıl önce sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Söz konusu görüntülere kayıtsız kalmayan Akalay da verdiği yanıtla takipçilerini geçmişe götürdü.

Bambaşka biri olmuş! Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı - Resim: 1

Ekranların sevilen isimlerinden Birce Akalay'ın, sosyal medyada dolaşıma giren nostaljik bir görüntüsü gündeme oturdu.

19
Bambaşka biri olmuş! Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı - Resim: 2

"KADIN YORUMCUYU TANIDINIZ MI?"

Bir kullanıcı, ünlü oyuncunun yaklaşık 20 yıl önce spor programında sunuculuk yaptığı bir anları paylaşarak; 

29
Bambaşka biri olmuş! Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı - Resim: 3

"Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" diye sordu. Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Akalay ise videoya yanıt verdi.

39
Bambaşka biri olmuş! Birce Akalay'ın 21 yaşındaki hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı - Resim: 4

"BEN TANIDIM VE GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM…"

Şimdilerde 41 yaşında olan Akalay, "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım" ifadelerini kullanarak takipçilerini geçmişe götürdü.

49