Bambaşka biri oldu! Gökhan Türkmen'den yeni yıla yeni imaj

"Bizi tüm yıl boyunca yalnız bırakmayan seyircimize sonsuz teşekkürler. Ve tabii ki sahne arkasında ve üzerinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmeyi borç bilirim. İyi ki varsınız, iyi ki bu işi yapıyorum. Mutlu seneler olsun."