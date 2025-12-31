Bambaşka biri oldu! Gökhan Türkmen'den yeni yıla yeni imaj
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, 2025 yılının son konserini Beşiktaş’ta vererek hayranlarıyla buluştu. Konserinde sergilediği performans kadar yeni imajı da dikkat çekti. Müzik dünyasına damgasını vuran hit şarkılarıyla tanınan Gökhan Türkmen, Sen İstanbul’sun, Çatı Katı, Lafügüzaf, Aşk ve Mahşer gibi parçalarıyla müzikseverleri mest etti.
2025’in son akşamında, sahneye farklı bir tarzla çıkan Türkmen, saçlarını kısacık kestirerek yenilikçi bir imaja büründü. Hayranları, şarkıcının bu değişikliğini sosyal medyada paylaşarak ilgiyle yorumladılar.
Konserin sonunda dinleyicilerine teşekkür eden Gökhan Türkmen, sahne arkasındaki ekibine de övgülerde bulundu. Konserinde duygu dolu bir konuşma yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Bizi tüm yıl boyunca yalnız bırakmayan seyircimize sonsuz teşekkürler. Ve tabii ki sahne arkasında ve üzerinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmeyi borç bilirim. İyi ki varsınız, iyi ki bu işi yapıyorum. Mutlu seneler olsun."
Yeni imajıyla 2026’ya farklı bir başlangıç yapan Gökhan Türkmen, hayranlarıyla yeni yılın heyecanını paylaşarak unutulmaz bir gece yaşattı.