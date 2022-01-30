Baltalı tehdit kabusu! Aleyna Tilki tacizcilere isyan edip ifşa etti: Yoğurdu suyla karıştırınca...
Evini balta ile basan takıntılı hayranının serbest bırakılmasına isyan eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından demediğini bırakmadı.
Aleyna Tilki’nin takıntılı bir hayranı, bir ay önce genç popçunun evini bulmuştu. Siteyi çevreleyen dikenli telleri aşan takıntılı şüpheli, Tilki’nin kapısına dayanmıştı.
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Şikayet üzerine yakalanan ve adının Muhammed Erkam Akman olduğu öğrenilen şüpheli, ertesi gün adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
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Korku yaşayan ve bu yüzden evini değiştiren Aleyna Tilki, hayranının serbest kalmasına adeta isyan etti.
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Twitter’dan tepkisini dile getiren şarkıcı dikkat çeken ifadeler kullandı.
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