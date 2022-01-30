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Baltalı tehdit kabusu! Aleyna Tilki tacizcilere isyan edip ifşa etti: Yoğurdu suyla karıştırınca...

Baltalı tehdit kabusu! Aleyna Tilki tacizcilere isyan edip ifşa etti: Yoğurdu suyla karıştırınca...

Evini balta ile basan takıntılı hayranının serbest bırakılmasına isyan eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından demediğini bırakmadı.

Baltalı tehdit kabusu! Aleyna Tilki tacizcilere isyan edip ifşa etti: Yoğurdu suyla karıştırınca...

Aleyna Tilki’nin takıntılı bir hayranı, bir ay önce genç popçunun evini bulmuştu. Siteyi çevreleyen dikenli telleri aşan takıntılı şüpheli, Tilki’nin kapısına dayanmıştı.

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Baltalı tehdit kabusu! Aleyna Tilki tacizcilere isyan edip ifşa etti: Yoğurdu suyla karıştırınca...

Şikayet üzerine yakalanan ve adının Muhammed Erkam Akman olduğu öğrenilen şüpheli, ertesi gün adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

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Baltalı tehdit kabusu! Aleyna Tilki tacizcilere isyan edip ifşa etti: Yoğurdu suyla karıştırınca...

Korku yaşayan ve bu yüzden evini değiştiren Aleyna Tilki, hayranının serbest kalmasına adeta isyan etti.

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Baltalı tehdit kabusu! Aleyna Tilki tacizcilere isyan edip ifşa etti: Yoğurdu suyla karıştırınca...

Twitter’dan tepkisini dile getiren şarkıcı dikkat çeken ifadeler kullandı. 

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