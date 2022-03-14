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Baltalı dehşet! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine kabusu yaşattı: Savunması pes dedirtti

Baltalı dehşet! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine kabusu yaşattı: Savunması pes dedirtti

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir'e dehşet dolu anlar yaşattı.

Baltalı dehşet! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine kabusu yaşattı: Savunması pes dedirtti

Olay 9 Mart'ta İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

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Baltalı dehşet! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine kabusu yaşattı: Savunması pes dedirtti

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar boşanma kararı aldı.

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Baltalı dehşet! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine kabusu yaşattı: Savunması pes dedirtti

Seval Bazencir eşine kendisinin evi terk etmeden gelmemesini söyledi ancak Yusuf Bazencir ikametine girmek istedi. 

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Baltalı dehşet! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine kabusu yaşattı: Savunması pes dedirtti

Taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüyünce Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı.

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