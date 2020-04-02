Ballı kaymaklı Fransız tostu tarifi yapımı çok kolay!
Fransız tostuna aslında bizim yaptığımız yumurtalı ekmeğin tatlı hali diyebiliriz. Tostların en tatlı ve baştan çıkartan hali Fransız tostu ile kahvaltılarını zenginleştirebilirsiniz.İşte tarifi!
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bal, kaymağı uzun uzadıya keyif yapacak kadar vaktiniz olmayabilir ancak bu asla yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez!
Kısa sürede pratik bir şekilde hazırlayacağınız bizim tabirimizle enerji bombası olan Fransız tostunda hem tatlı hem karın doyuran bu tostu vaktiniz olmadığında kolayca hazırlayıp iyi hissedebilirsiniz! İşte sabah kahvaltılarının enerji bombası Fransız tostunun yapılış aşaması...
Malzemeler
2 dilim tost ekmeği, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 adet yumurta, 1/2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1/2 paket vanilya, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yaban mersini, 1 yemek kaşığı ahududu yeterli olacaktır.
Yapılı aşaması
Tost ekmeklerini alın ve bir bıçak yardımıyla üçgen olacak şekilde çapraz olarak kesin. Ardından yumurtaları bir kaseye kırın ve üzerine toz şekeri ilave ederek güzelce çırpın.