Ballı kaymaklı Fransız tostu tarifi yapımı çok kolay!

Kısa sürede pratik bir şekilde hazırlayacağınız bizim tabirimizle enerji bombası olan Fransız tostunda hem tatlı hem karın doyuran bu tostu vaktiniz olmadığında kolayca hazırlayıp iyi hissedebilirsiniz! İşte sabah kahvaltılarının enerji bombası Fransız tostunun yapılış aşaması...