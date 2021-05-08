Ballı bademli dondurma tarifi! Diyet yapanlar bayılacak!

Hazırlanışı:

Büyük boy muzu kabuğundan ayırdıktan sonra dilimleyiniz. Sonrasında bir mutfak robotunun içerisine muzları ilave ediniz. Ardından tercihinize göre 2 su bardağı süt veya yoğurt ekleyip iyice karışmasını sağlayınız. Daha sonra içerisine bademleri ve balı ekleyip bir çok kısa bir süre daha karıştırınız. Karışımı dilerseniz sevdiğiniz dondurma kaplarına, dilerseniz büyük bir kabın içerisine ilave ediniz. Daha sonra buzlukta dondurun. Donduktan sonra yenmeye de hazır!