Ballı bademli dondurma tarifi! Diyet yapanlar bayılacak!
Sıcak havalar iyiden iyiye kendini gösterirken hem serinleten hem kilo aldırmayan tarifleri aramaya koyuluyoruz. Ballı bademli şekersiz dondurma tam da diyet yapanlara göre bir lezzet. İşte ballı bademli dondurma tarifi...
Sıcak günlerde tüketimi artan favori tatlı dondurmayı evinizde de sağlıklı bir şekilde kolaylıkla yapıp tüketebilirsiniz. İşte; hem lezzetli, hem de sağlığımıza katkı sağlayan besinlerden oluşan ev yapımı dondurma tarifi:
Ballı Bademli Ev Yapımı Sağlıklı Dondurma:
Malzemeler:
-2 su bardağı süt veya süzme yoğurt
-1 adet büyük muz
-3-4 yemek kaşığı bal
-1/2 su bardağı iri çekilmiş badem (ceviz de olabilir.)
Hazırlanışı:
Büyük boy muzu kabuğundan ayırdıktan sonra dilimleyiniz. Sonrasında bir mutfak robotunun içerisine muzları ilave ediniz. Ardından tercihinize göre 2 su bardağı süt veya yoğurt ekleyip iyice karışmasını sağlayınız. Daha sonra içerisine bademleri ve balı ekleyip bir çok kısa bir süre daha karıştırınız. Karışımı dilerseniz sevdiğiniz dondurma kaplarına, dilerseniz büyük bir kabın içerisine ilave ediniz. Daha sonra buzlukta dondurun. Donduktan sonra yenmeye de hazır!