Balkondan başına öyle bir şey düştü ki gözlerine inanamadı! "Saksı sanmıştım.."
Amasya'da dört katlı binanın balkonunda oynayan bir yaşındaki bebek apartman görevlisinin üstüne düştü. Başına saksı düştüğünü zanneden apartman görevlisi küçük bebeği görünce gözlerine inanamadı.
Amasya'nın Hacı İlyas Mahallesinde bir yaşındaki Afganistanlı Khatıra Amırı isimli bebek evinin balkonundan apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın üzerine düştü.
Amasya'da bir yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü. O anda tesadüfen yolda duran apartman görevlisinin üzerine düşerek hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı isimli bebek, aşağı sarkınca beton zemine doğru düşüşe geçti. O anda yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle hafif yaralandı.
112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.