Balkonda otururken çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi

Çoban, “Düğünüm vardı. Evimin balkonunda don gömlek otururken çekilen fotoğrafım kullanıldı. İnsanlar, sosyal medyadan beni görüp geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Gazoz firması sahibi benim arkadaşım. Hayırlı olsun. Esnaf da vatandaş da gazozu tercih ediyor. Gazozun her türlü dönüşü bizlere de oluyor” dedi.