Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; ‘Hayırdır, size ne? Benim karım’ dedi

Kadının bağrışlarının çok şiddetli olduğunu ve karşı binanın arka tarafında oturmasına rağmen sesini duyduğunu belirten Türk, "Şahıs polis gelene kadar kapıyı açmadı. Biz bir sürü laf söyledik, tepki gösterdik. Kadını o esnada ses gelmesin diye arka taraftaki odaya götürmüş. Kadının ayağında iki tane büyük kesik var. Cam kesiği demiş ama bir şey fırlatırsanız bir tek tarafta kesik olur ancak kadının iki ayağında kesik var" diye konuştu.