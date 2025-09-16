BIST 11.000
Balkanlardan geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek...

Balkanlardan geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek...

Meteoroloji ve uzmanlardan soğuk hava dalgası uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. İşte yurt geneli hava durumu...

Balkanlardan geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek... - Resim: 1

Meteoroloji’den il il hava durumu tahminleri geldi. 16 Eylül Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güneşli hava etkisini gösterirken, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. 

Balkanlardan geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek... - Resim: 2

Hafta ortasından itibaren Balkanlar’dan gelecek serin hava ile sıcaklıkların 20 derecelere kadar gerilemesi öngörülüyor.

Balkanlardan geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek... - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre bugün, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Afyonkarahisar’ın güneyi ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Balkanlardan geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek... - Resim: 4

Eylül ayıyla birlikte serin hava dalgaları etkisini göstermeye başladı. İşte il il beklenen hava durumu...

