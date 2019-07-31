Balinanın deniz aslanını yutma anı görüntülendi sonrasında yaşananlar şaşırttı
ABD'de bir doğal yaşam fotoğrafçısı, bir kambur balinanın deniz aslanını yutma anını görüntüledi. Herkes deniz aslanının midesinde olduğunu zannederken, fotoğrafı çeken deniz biyoloğu Chase Dekker, deniz aslanının balinanın ağzından nasıl kurtulduğunu anlattı.
Deniz biyoloğu olan Chase Dekker adlı fotoğrafçı, 22 Temmuz'da California'da Monterey Körfezi'ndeki balina izleme gezisinde çektiği bu fotoğrafın türünün ilk örneği olduğuna inandığını söyledi. BBC'ye konuşan Dekker, deniz aslanının balinanın ağzından kurtulup kaçtığından "Yüzde 100 emin olduğunu" belirtti.
Chase Dekker, fotoğrafı çekme anını şöyle anlattı: "3 kambur balina ve birlikte avlandıkları 200 kadar deniz aslanı vardı. Büyük bir grup değildi. Çünkü gezi sırasında 100 kadar balinayla, 3 bin deniz aslanının olduğu sürüler gördük. İnanılmaz bir şeydi.
Kambur balinaların dişleri yok: Kambur balinaların dişleri yok. Bunun yerine üst çenelerinde filtre işlevi gören ve beslenme sırasında yuttukları suyu atarken avladıkları canlıların ağızlarında kalmalarını sağlayan elastik yapıda çubuklar var.
Kambur balinaların yemek boruları greyfurt kadar: Bu hayvanların yemek boruları da bir greyfurt ya da küçük bir kavun genişliğinde. Kambur balinalar bu yüzden kril ya da ançüez gibi küçük deniz canlılarıyla besleniyor. Yani bu hayvanların deniz aslanı büyüklüğünde bir canlıyı yutması mümkün değil.