Balinanın deniz aslanını yutma anı görüntülendi sonrasında yaşananlar şaşırttı

Kambur balinaların yemek boruları greyfurt kadar: Bu hayvanların yemek boruları da bir greyfurt ya da küçük bir kavun genişliğinde. Kambur balinalar bu yüzden kril ya da ançüez gibi küçük deniz canlılarıyla besleniyor. Yani bu hayvanların deniz aslanı büyüklüğünde bir canlıyı yutması mümkün değil.