Balıktan vazgeçemeyenler dikkat! Hamsi, palamut, istavrit, lüfer ve barbunda büyük tehlike

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ TEHDİT

Araştırmalar, yaşam süresi daha uzun ve büyük balık türlerinde plastik birikiminin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Orta derinliklerde yaşayan veya göç eden balıklarda oran biraz daha düşük olsa da tablo genel anlamda endişe verici. Çünkü bu balıklar sofralara ulaştığında, mikroplastikler doğrudan insan vücuduna geçiyor. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede sindirim, bağışıklık ve hormonal sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.