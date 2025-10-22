Balıktan vazgeçemeyenler dikkat! Hamsi, palamut, istavrit, lüfer ve barbunda büyük tehlike
Balık sezonunun gelmesiyle balık bolluğu yaşanırken balıkta ortaya çıkan tehlikeye dikkat! Denizde atıklar ve çevresel faktörler nedeniyle artan mikroplastikler sağlığınızı tehlikeye atabilir.
Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar dolarken, uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Karadeniz ve Marmara Denizi’ndeki balıklarda mikroplastik kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Hamsi, palamut ve istavrit başta olmak üzere tüm türlerde mikroplastik tespit edildi. Uzmanlar, “Artık bazı türlerde değil, bütün balıklarda mikroplastik var” diyerek dikkat çeken uyarıda bulundu.
Karadeniz’de yapılan incelemelerde hamsi, palamut, mezgit, lüfer, barbun ve zargana türlerinde yüksek oranda mikroplastik bulundu. En fazla kirlilik oranı hamsi ve palamutta tespit edildi. Marmara Denizi’nde yürütülen araştırmalarda ise istavrit, barbun, kefal, kırlangıç, pisi, dil, trakonya ve iskorpit dahil 12 türün tamamında mikroplastik kalıntılarına rastlandı. Bilim insanları, Marmara’da özellikle istavritin en riskli tür olduğunu belirledi.
İNSAN SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ TEHDİT
Araştırmalar, yaşam süresi daha uzun ve büyük balık türlerinde plastik birikiminin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Orta derinliklerde yaşayan veya göç eden balıklarda oran biraz daha düşük olsa da tablo genel anlamda endişe verici. Çünkü bu balıklar sofralara ulaştığında, mikroplastikler doğrudan insan vücuduna geçiyor. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede sindirim, bağışıklık ve hormonal sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.
PLASTİK ÜRETİMİ SORUNU DERİNLEŞTİRİYOR
Türkiye’de yılda yaklaşık 10 milyon ton plastik üretiliyor. Bunun 4 milyon tonu atığa dönüşüyor, ancak yalnızca 700 bin tonu geri dönüştürülüyor. Geriye kalan milyonlarca ton plastik, doğaya ve denizlere karışarak mikroplastik kirliliğinin temel kaynağını oluşturuyor.