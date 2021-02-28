Balıkesir’in hayalet köyü! Sadece iki kişinin yaşadığı köy çöküyor
BALIKESİR’in Havran ilçesine bağlı Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi. 1980’li yıllarda 45 ailenin yaşadığı mahallede artık sadece 2 kişi yaşıyor.
Havran'a bağlı Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi. 1980’li yıllarda 45 ailenin yaşadığı mahallede artık sadece 2 kişi yaşarken, bahar aylarında gelen bazı vatandaşlar da arazilerinde ekim yapmak için yazı köyde geçiriyor.
Havran ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kocadağ Hacımahmutlar Mahallesi, son yıllarda yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi.
Zamanla Havran ilçe merkezi ile Kocadağ ve Köylüce mahallelerine taşınan vatandaşların boşalttığı Hacımahmutlar'da yalnızca İsmail Karacaoğlan ve Ayşe Karacaoğlan çifti kaldı.
Mahallenin okulu zaman içinde kapanırken, bazı evler de bakımsızlıktan yıkıldı. Mahalledeki eski binalar İstanbul ve Ankara’dan gelen vatandaşlar tarafından satın alınmaya başlanırken, bahar aylarında mahalleye gelen bazı vatandaşlar tarla ve bahçeleri ile ilgilenip yazı burada geçiriyorlar.