Balıkesir’in hayalet köyü! Sadece iki kişinin yaşadığı köy çöküyor

Mahallenin okulu zaman içinde kapanırken, bazı evler de bakımsızlıktan yıkıldı. Mahalledeki eski binalar İstanbul ve Ankara’dan gelen vatandaşlar tarafından satın alınmaya başlanırken, bahar aylarında mahalleye gelen bazı vatandaşlar tarla ve bahçeleri ile ilgilenip yazı burada geçiriyorlar.