Balıkesir'den belgeselleri aratmayan görüntü
Sıcakların kavurduğu Balıkesir`de manda sürüleri günün yarısını suyun içinde geçiriyor. Afrika belgesellerini aratmayan görüntülerin yaşandığı şehirde, mandalar 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda adeta suyun içinde nefes alıp veriyor.
Manda sürüsü ile 3 yıl geçiren Mehmet Dinçer, suda serinleyen mandalara yöreye özgü şekilde seslenmesine rağmen bir tepki alamayınca, "Hayvanlar suyun keyfine varmış, ben de olsam sudan çıkmam" dedi.
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Kaymağı ile meşhur Balıkesir`de manda sürüleri sıcak hava ile mücadele ediyor. Mandacılığın yapıldığı Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsalında sabah erken saatlerde beslenen mandalar, sıcak havada uzun süre suda kalarak serinliyor.
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Yaklaşık 300 mandanın suya koşma anı Afrika`da çekilen belgesel görüntülerini aratmazken hayvanlar sıcağın etkisinden suda kalarak korunuyor.
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Manda Üreticisi Ahmet Aygördü, yüzlerce mandanın bulunduğu Altıeylül`ün Yakupköy kırsal mahallesinde su kanalının mandalar için cezbedeci olduğunu söyledi.
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