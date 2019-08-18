Balıkesir'de yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar-Davutça arasındaki dağ yolunda çok sayıda kemik ortaya çıktı. Kemikleri gören gurbetçi Günay Ermiş, durumun kendisini hem meraklandırıp hem de tedirgin ettiğini, gerekli araştırmaların yapılması istediğini söyledi.

Balıkesir'de yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı - Sayfa 1

BALIKESİR Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar-Davutça Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda genişletme çalışmalarına başlandı.

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Balıkesir'de yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı - Sayfa 2

Bir süredir duran yol çalışmaları sonrasında yağmurla birlikite, yolun kenarlarından kayan toprakların altından kemikler çıktı.

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Balıkesir'de yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı - Sayfa 3

Almanya'da yaşayan ve tatil için memleketine gelen Günay Ermiş, yol kenarındaki kemikleri buldu.

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Balıkesir'de yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı - Sayfa 4

Kemiklerin kendisini tedirgin ettiğini söyleyen Ermiş, "Kemiklerin bu şekilde duruyor olması insanı tedirgin ediyor. Büyüklerime de sordum, burası eskiden mahalle mezarlığı olarak kullanılan bir yer de değildi. Mezarlık yolun alt kısmında kalıyor. İskeletlerini görünce üzüldüm ve ürperdim. Bunlar tarihi mi yoksa birisi tarafından mı gömülmüş, araştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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