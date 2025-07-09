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Balıkesir'de orman yangını! Tüm ekipler müdahalesini sürdürüyor...

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Balıkesir'de orman yangını! Tüm ekipler müdahalesini sürdürüyor...

Kürendere Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'de orman yangını! Tüm ekipler müdahalesini sürdürüyor... - Resim: 1

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Balıkesir'de orman yangını! Tüm ekipler müdahalesini sürdürüyor... - Resim: 2

Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarında da uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı.

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Balıkesir'de orman yangını! Tüm ekipler müdahalesini sürdürüyor... - Resim: 3

Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor.

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Balıkesir'de orman yangını! Tüm ekipler müdahalesini sürdürüyor... - Resim: 4

Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışıyor.

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