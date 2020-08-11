Balıkesir'de iki mahalle arasında su gerilimi! 900 yıldır bizim diyorlar
BALIKESİR'de iki mahalle arasında 'su kavgası' çıktı. Suyun 900 yıldır kendilerine ait olduğunu öne süren mahalle, komşu mahalleye su verilmesine karşı çıktı.
Burhaniye ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Taylıeli Mahallesi'nde, mahalleye su sağlayan kaynaktan, komşu mahalle olan Şahinler Mahallesi'ne de su verilmeye başlanması üzerine su sıkıntısı çekilmeye başlandı. Susuz kaldığını öne süren Taylıeli Mahallesi sakinleri duruma tepki gösterdi.
Mahalleye taşıyan borular delindi
Gece mezarlık mevkisindeki kaynaktan Şahinler’e su taşıyan boruların delinmesi BASKİ’yi harekete geçirdi. Jandarma, boru delinmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatırken, su kaynağı çevresinde toplanan mahalleli, 10 gündür susuzluk çektiklerini söyledi. Suyun Şahinler Mahallesi'ne verilmesine karşı olduklarını anlatan mahalle halkı, 900 yıllık su kaynağının kendilerine ait olduğunu söyledi.
"Biz bu suyu Şahinler'e verilmesine karşıyız..."
Suyun vatandaşların rızası alınmadan verildiğini anlatan Ali Karpat, köylerinin susuz kaldığından yakınırken, Mustafa Tebiş de "Bu suyu 1978 yılında biz imece ile getirdik. Biz bu suyun Şahinler’e verilmesine karşıyız" dedi.
Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çakır ise, "Bu bizim 900 yıllık su kaynağımız. Köylünün rızası olmadan Şahinler’e verildi. Bu sadece içme suyu değil. Bu su, buradan İskeye’ye kadar dereye canlılık veriyor. Köyümüz 8-10 gündür susuzluk çekiyor. Şahinler köyünün sokaklarında sular akarken biz susuzluk çekiyoruz. İnsanlarımız elini yüzünü yıkayacak su bulamıyor. Bu suyun Şahinler’e verilmesini istemiyoruz. Bizim gayemiz düşmanlık değil. Arbede çıkmasını istemiyoruz. Şahinler’e başka kaynaklardan su sağlansın. Ancak, bizim suyumuzun verilmesini istemiyoruz" diye konuştu.