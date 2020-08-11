Balıkesir'de iki mahalle arasında su gerilimi! 900 yıldır bizim diyorlar

Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çakır ise, "Bu bizim 900 yıllık su kaynağımız. Köylünün rızası olmadan Şahinler’e verildi. Bu sadece içme suyu değil. Bu su, buradan İskeye’ye kadar dereye canlılık veriyor. Köyümüz 8-10 gündür susuzluk çekiyor. Şahinler köyünün sokaklarında sular akarken biz susuzluk çekiyoruz. İnsanlarımız elini yüzünü yıkayacak su bulamıyor. Bu suyun Şahinler’e verilmesini istemiyoruz. Bizim gayemiz düşmanlık değil. Arbede çıkmasını istemiyoruz. Şahinler’e başka kaynaklardan su sağlansın. Ancak, bizim suyumuzun verilmesini istemiyoruz" diye konuştu.