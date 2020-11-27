Balıkesir'de genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor 'photoshop' diyorlar

Çocuğunun okula gidemediğinin altını çizen anne Özlem Dut ise şöyle dedi: Kızım dünyaya geldiği zaman göz doktoru hemen bizi İzmir’e sevk etmişti. Tedavisi tam olamadı. Sadece bir gözünü ellediler, öbürkü gözüne dokunmadılar bile. Çocukluğunu yaşayamadı zaten. Hep evin içinde. Bizden başka bir arkadaşı, bir sığınacak bir şeyi yoktu."