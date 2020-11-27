Balıkesir'de genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor 'photoshop' diyorlar
BALIKESİR'de yaşayan Ümran Dut'u sosyal medyada gören kimse inanmıyor... Genç kızın gözleri yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çocukluğundan beri yüzde 5 görüyor. Ümran Dut, yetkililerden yardım bekliyor.
Sosyal medyada paylaşım yaptığında gözlerine photoshop yaptığı sanılan 18 yaşındaki Ümran Dut'un yardım çığlığı... En büyük arzusunun biraz olsun görebilmek olduğunu söyleyen genç Ümran, bir gün piyano çalmanın hayalini kuruyor. Dut, devlet büyüklerinden yardım bekliyor.
Ümran'ın bu duruma düşmesine yaşadığı göz tansiyonu neden oldu. Ümran, doğduğu günden beri yüzde 5 gören gözleriyle hayata sıkı sıkı sarılmaya çalışıyor.
“18 yaşındayım ve iyileşmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Arkadaşlarım ile oynamak, gezmek istiyorum. Yıldızlara bakmak istiyorum. Annemin elini, babamın elini tutmadan bir yerlere gitmek istiyorum. Gezmek dışarılarda, arkadaş edinmek istiyorum." şeklinde konuşan Ümran Dut, "şarkı söylemek istiyorum. Müzik aletleri çalmak istiyorum” diye de ekledi.
Çocuğunun okula gidemediğinin altını çizen anne Özlem Dut ise şöyle dedi: Kızım dünyaya geldiği zaman göz doktoru hemen bizi İzmir’e sevk etmişti. Tedavisi tam olamadı. Sadece bir gözünü ellediler, öbürkü gözüne dokunmadılar bile. Çocukluğunu yaşayamadı zaten. Hep evin içinde. Bizden başka bir arkadaşı, bir sığınacak bir şeyi yoktu."