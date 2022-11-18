Balıkesir'de gelenek devam ediyor: Burada para geçmiyor, her şey imece usulü!

Her gün ayrı bir hanenin kışlık ihtiyacı için bir araya gelen kadınlar o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Parayla değil imece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Emine Saltan, "Her yıl Ekim ve Kasım aylarında kış hazırlıkları için komşularla toplanırız. Yufka, Makarna, çörek hepsini yapıyoruz. Şimdi de çörek yapıyoruz. Bunlara çörek diyoruz. Başka yerde katmer diyorlar ama biz çörek diyoruz. Katmer de diyebiliriz. Bugün sana yarın bana. Öyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Öyle parayla marayla değil. Bizde para geçmiyor.