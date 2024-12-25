Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı
|
Balıkesir'de okul servisi ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğunu açıkladı.
Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.
18
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
28
Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 28 kişi yaralandı.
38
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
48