BIST 9.858
DOLAR 35,20
EURO 36,65
ALTIN 2.967,72

Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı

|
Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı

Balıkesir'de okul servisi ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı

Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

18
Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

28
Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 28 kişi yaralandı.

38
Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

48