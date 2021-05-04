Balıkesir'de denizin dibi zindana döndü korkutucu hale geldi! Zamanımız kalmadı
BALIKESİR'in turizm bölgelerinden birisi olan Erdek ilçesi sahillerinde görülen müsilaj (salya) tehlikesinin balıkçılıkla beraber turizmi de etkileyeceği öngörülüyor.
Marmara Denizi sahillerine vuran ve halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilajın bölgedeki balık popülasyonu ve turizm açısından büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde büyük sorunların yaşanabileceğini ifade etti.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı Marmara Denizi kıyılarında görülmeye başlanan deniz salyasının çıkma nedenlerini anlattı.
Deniz sıcaklıkları pek düşmedi: Prof. Dr. Sarı, “Şu anda Erdek ilçesi Düzler mevkiindeyiz. Marmara Denizi’ndeki yeni kabus müsilaj burada da görülüyor. Müsilajın ortaya çıkmasının üç tane temel nedeni var. Bunların bir tanesi deniz sıcaklıklarıdır. Bu sene deniz sıcaklıkları pek düşmedi. Yani Marmara Denizi ortalama sıcaklıkların üstünde bir sıcaklığa sahip." dedi.
Yüksek oranda azot, fosfor içeriyor: "İkincisi Marmara Denizi’nin çevresinde 25 milyon insan yaşıyor" diyen Prof. Dr. Sarı "Doğrudan ya da dolaylı olarak bu 25 milyon insanın atıkları Marmara Denizi’ne gidiyor. Bu atıklar yüksek oranda azot, fosfor içeriyor. Yani denizin besin elementleri, besin tuzları yönünden zenginleşmesi ve aşırı yükle yüklenmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.