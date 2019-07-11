Balıkesir'de buhar kazanı patladı 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı
BALIKESİR’in Manyas ilçesindeki mandırada buhar kazanında meydana gelen patlamada, 1 kişi yaralandı.
BALIKESİR’in Manyas ilçesinin kırsal Çamlı Mahallesinde, Kadir Mirza’ya ait mandırada süt işlenirken buhar kazanında patlama meydana geldi.
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Patlamada, mandıranın duvarları yıkıldı, bir evde ve eklentilerde büyük hasar oluştu.
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Mandırada çalışan işçilerden Mustafa Naci İlhan yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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