Balıkesir'de buhar kazanı patladı 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de buhar kazanı patladı 1 yaralı

BALIKESİR’in Manyas ilçesindeki mandırada buhar kazanında meydana gelen patlamada, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de buhar kazanı patladı 1 yaralı - Sayfa 1

BALIKESİR’in Manyas ilçesinin kırsal Çamlı Mahallesinde, Kadir Mirza’ya ait mandırada süt işlenirken buhar kazanında patlama meydana geldi.

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Balıkesir'de buhar kazanı patladı 1 yaralı - Sayfa 2

Patlamada, mandıranın duvarları yıkıldı, bir evde ve eklentilerde büyük hasar oluştu.

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Balıkesir'de buhar kazanı patladı 1 yaralı - Sayfa 3

Mandırada çalışan işçilerden Mustafa Naci İlhan yaralandı.

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Balıkesir'de buhar kazanı patladı 1 yaralı - Sayfa 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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