Balıkesir'de aşırı sıcak havalar arıları da olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde yükselen aşırı sıcaklardan arılar da nasibini aldı. Balıkesir'in Manyas ilçesinde arıcılar son günler de yaşanan aşırı sıcakların arıların çalışmalarını olumsuz etkilediklerini söylediler.
Arı üreticileri arıları sıcaklardan koruyabilmek için farklı çözümler üretmeye çalışıyor.
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Sıcaktan bunalan arıların kovanlarını terk ederek koloniler halinde ağaçlara konarak serinlemeye çalıştıklarını söyleyen Hamamlı Mahallesinden Havva İnceoğlu, "Birçok arıcının arılarının kovandan serinlemeye çıkmak için çıktıkları anda kaybolduğu veya meraklıları tarafından bulundukları yerden alındıklarını" ifade etti.
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Manyas ilçesinde kayıtlı 33 arıcı ve bu arıcılara ait 3 bin 300 civarında arı kovanı bulunuyor.
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Arıların sıcaklardan dolayı sabah erken saatlerinde çiğ olayı varsa polen toplamaya çıkıyorlar aksi halde çalışamıyorlar. Arıcılar da artık bahar ballarını kovanlardan almaya başladılar.
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