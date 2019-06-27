Balıkesir'de aşırı sıcak havalar arıları da olumsuz etkiledi

Sıcaktan bunalan arıların kovanlarını terk ederek koloniler halinde ağaçlara konarak serinlemeye çalıştıklarını söyleyen Hamamlı Mahallesinden Havva İnceoğlu, "Birçok arıcının arılarının kovandan serinlemeye çıkmak için çıktıkları anda kaybolduğu veya meraklıları tarafından bulundukları yerden alındıklarını" ifade etti.