Balıkesir'de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti
BALIKESİR'de akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve yağmur hayatı felç etti. Çevreyolunda ani dolu yağışına yakalanan sürücüler araçlarını ağaç altlarına sürdü.
İhlas Haber Ajansı
BALIKESİR'de vatandaşları hazırlıksız yakalayan fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü.
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Vatandaşlar evlerinden aldıkları halı ve kilimler ile araçları doludan zarar görmesin diye kapladı.
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Çarşı merkezinde dolu yağışına tutulan vatandaşlar kendilerini pasaj içlerine, çatı altı ve iş yerlerine girerek korudular.
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Sürücüler araçlarını ağaç altlarına sürdü
Balıkesir'de ani bastıran dolu yağışı ilginç manzaralar oluşturdu.
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