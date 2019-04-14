Balıkesir'de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti

Balıkesir'de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti

BALIKESİR'de akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve yağmur hayatı felç etti. Çevreyolunda ani dolu yağışına yakalanan sürücüler araçlarını ağaç altlarına sürdü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti - Sayfa 1

BALIKESİR'de vatandaşları hazırlıksız yakalayan fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü.

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Balıkesir'de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti - Sayfa 2

Vatandaşlar evlerinden aldıkları halı ve kilimler ile araçları doludan zarar görmesin diye kapladı.

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Balıkesir'de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti - Sayfa 3

Çarşı merkezinde dolu yağışına tutulan vatandaşlar kendilerini pasaj içlerine, çatı altı ve iş yerlerine girerek korudular.

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Balıkesir'de aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti - Sayfa 4

Sürücüler araçlarını ağaç altlarına sürdü

Balıkesir'de ani bastıran dolu yağışı ilginç manzaralar oluşturdu.

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