Balıkesir'de aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı korku dolu anlar kamerada

Balıkesir'de aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı korku dolu anlar kamerada

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yiyecek bulmak için Kazdağları'ndan inen domuzlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Balıkesir'de aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı korku dolu anlar kamerada - Sayfa 1

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları yazlıkçılara dadandı. Kaz Dağları'nın eteklerindeki sitelere kadar inen domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Balıkesir'de aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı korku dolu anlar kamerada - Sayfa 2

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde son günlerde domuz şaşkınlığı yaşanıyor. Kazdağları'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları ve çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü.

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Balıkesir'de aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı korku dolu anlar kamerada - Sayfa 3

Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaşırken, dün gece mahalleye gelen 3 domuz ise Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Balıkesir'de aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı korku dolu anlar kamerada - Sayfa 4

"İnsanlar yabani hayvanlarla karşılaşınca ürküyor"

Domuzları karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Diker, "Altınoluk İskele Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallemize 15 gündür bu domuzlar geliyor. Çöp bidonları yanına bırakılan yiyecekleri karıştırıyorlar.

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