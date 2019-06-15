Balıkesir'de aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı korku dolu anlar kamerada
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yiyecek bulmak için Kazdağları'ndan inen domuzlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları yazlıkçılara dadandı. Kaz Dağları'nın eteklerindeki sitelere kadar inen domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde son günlerde domuz şaşkınlığı yaşanıyor. Kazdağları'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları ve çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü.
Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaşırken, dün gece mahalleye gelen 3 domuz ise Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
"İnsanlar yabani hayvanlarla karşılaşınca ürküyor"
Domuzları karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Diker, "Altınoluk İskele Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallemize 15 gündür bu domuzlar geliyor. Çöp bidonları yanına bırakılan yiyecekleri karıştırıyorlar.