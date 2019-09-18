Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bir ilkokul ve ortaokulda yüzlerinde yanma ve kaşıntı yakınmaları olan öğrencilere çevredeki hastanelerde müdahale edildi.
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bir okuldaki 98 öğrenci, yüzlerinde kaşıntı ve yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.
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İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden bazılarının yüzlerinde, özellikle ağız çevresinde kaşıntı ve yanma şikayetleri başlayınca durum, idare tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.
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Çevredeki hastanelere götürülen 98 öğrenciye ayakta müdahale edildi. Çocukların aileleri de hastaneye geldi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin şikayeti üzerine okula sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.
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