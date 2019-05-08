Balıkesir ve Çanakkale'de uyuşturucu paketleri karaya vuruyor
Demirören Haber Ajansı
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki uyuşturucu dolu paketler rüzgarın da etkisiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında kalan sahil kesimine vurdu.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor. Önceki gün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun bulunduğu sahillerde, 140 kilo uyuşturucu daha ele geçti.
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Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan V.Y.'ye ait ahşap tekne, önceki gün battı.
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Teknede bulunan paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı.
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Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, önceki gün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.
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